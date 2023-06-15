Кроссовер Subaru Forester появился в России по цене от 4,7 млн рублей

Российские дилеры привезли кроссовер Subaru Forester, который официально в нашу страну не поставляется. Под капотом автомобиля установлен 2,5-литровый бензиновым оппозитный двигатель мощностью 185 л.с., который работает в сочетании с вариатором и полным приводом, пишет «Газета.Ru».

Автосалон из Нижнего Новгорода предлагает кроссовер в комплектации Elegance за 4,7 млн рублей. В оснащение модели, помимо прочего, входят 18-дюймовые колесные диски, датчик усталости водителя, вспомогательные электронные системы (включая ассистент при старте в гору и контроль слепых зон), а также двухзонный климат-контроль и кожаная отделка салона.

Автосалон в Воронеже предлагает аналогично оснащенный автомобиль с за 4,9 млн рублей. В Екатеринбурге за Forester в более богатом исполнении Premium ES продавцы просят 5 млн рублей. Здесь в оборудование дополнительно входит люк в крыше и камера кругового обзора.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», на российском авторынке появился кроссовер Subaru Ascent, который официально в нашей стране не представлен. Модель предлагается в комплектации Onyx Edition по цене 3 млн 950 тыс. рублей.

Фото: Subaru