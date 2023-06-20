Дилеры привезли из Китая седан Volvo S90 за 7,3 млн рублей

На российском авторынке появился бизнес-седан Volvo S90 из Китая. Официально эта модель в нашу страну не поставляется. Новинка предлагается в комплектации Inscription по цене 7 млн 299 тыс. рублей, пишет «Российская газета».

Под капотом автомобиля установлен 2-литровый бензиновый двигатель мощностью 249 л.с., который работает в сочетании с 8-ступенчатым «автоматом» и передним приводом.

В оснащение Volvo S90, помимо прочего, входят двухзонный электронный климат-контроль, ECC, система «чистый воздух», адаптивный круиз-контроль (ACC), Pilot Assist, датчик дождя, система помощи при экстренном торможении, интеллектуальная информационная система водителя (IDIS) и др.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», российские дилеры начали привозить из Китая новые кроссоверы Volvo XC40. Стоимость модели 2023 года выпуска составляет 4,4 млн рублей. Под капотом автомобиля установлен 2-литровый бензиновый двигатель мощностью 197 л.с., который работает в сочетании с автоматической коробкой передач и полным приводом.

Фото: Volvo