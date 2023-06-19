В России появился седан Suzuki Ciaz за 2,3 млн рублей

На российском авторынке появился новый седан Suzuki Ciaz, который официально в нашу страну не поставляется. Стоимость новинки составляет 2 млн 299 тыс. 500 рублей, пишет «Российская газета».

Под капотом автомобиля установлен 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 105 л.с., который работает в сочетании с четырехдиапазонным «автоматом». В оснащение модели, помимо прочего, входят ABS, две подушки безопасности, EBD, ESP, TS (противобуксовочная система), электроусилитель руля, климат-контроль, круиз-контроль, бортовой компьютер, задний парктроник, электрозеркала с обогревом. Салон Suzuki Ciaz отличают бежевая кожа и отделка под «алюминий/дерево».

Напомним, седан Suzuki Ciaz, вставший на конвейер восемь лет назад, предназначен для государств Юго-Восточной Азии – особенно эта модель популярна в Китае, Индии, Таиланде и Индонезии. Автомобиль имеет следующие габариты: 4490 мм в дину, 1730 мм в ширину и 1485 мм в высоту при колесной базе 2650 мм.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», на российском авторынке появился компактный кроссовер Suzuki XBee, который официально в нашу страну не поставляется. Как пишет «Газета.Ru», большинство объявлений о продаже этой модели с правым расположением руля опубликовано дилерами с Дальнего Востока.

Фото: Suzuki