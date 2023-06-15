Geely Atlas Pro получил новый двигатель и стал доступнее

Российские дилеры Geely начали прием заказов на новую версию кроссовера Geely Atlas Pro с 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 150 л.с. и передним приводом. Крутящий момент, равный 255 Нм, достигается с 1500 об/мин. Двигатель сопряжен с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач, сообщает пресс-служба автопроизводителя. Расход топлива в смешанном цикле составляет 7,4 л на 100 км, а пиковая скорость автомобиля достигает 200 км/ч. Кроссовер ускоряется до 100 км/ч за 11 секунд.

В новой версии кроссовер Geely Atlas Pro предлагается в двух комплектациях – Comfort и Luxury – по цене от 2 млн 688 тыс. 990 рублей, таким образом став доступнее. Новинка дополняет линейку модели, представленную 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 177 л.с. с передним и полным приводом, включая модификации с системой мягкого гибрида 48V EMS.

Напомним, продажи кроссовера Geely Atlas Pro стартовали на российском рынке в сентябре 2021 года. По сравнению с родственной моделью Atlas передняя часть автомобиля претерпела радикальные изменения, выраженные в новом капоте и крыльях, увеличенной решетке радиатора в фирменном стиле «концентрической вселенной» и обновленной монохромной эмблеме, бамперах с аэродинамическими каналами, а также новой светодиодной оптике. Сзади автомобиль отличают светодиодные фонари с обновленным рисунком, а дверь багажного отсека получила электропривод.

При разработке интерьера Atlas Pro были использованы современные и более дорогие материалы. Приятную атмосферу в салоне также создает амбиентная подсветка с возможностью выбора из 42 различных цветовых оттенков. В центральной консоли расположена крупноформатная многоцветная панель мультимедийной системы диагональю 12,3 дюйма, а приборный щиток представлен виртуальным 7-дюймовым жидкокристаллическим дисплеем. Стоит также отметить селектор автоматической трансмиссии, вращающийся переключатель режимов движения, блок управления климатом с так называемыми рояльными клавишами и новые эргономичные кресла с отделкой экокожей. Все сиденья без исключения получили функцию подогрева подушек и спинок. А спинка заднего дивана для комфорта пассажиров регулируется по углу наклона. В оснащение Geely Atlas Pro, помимо прочего, входят интеллектуальный круиз-контроль, система распознавания дорожных знаков и система кругового обзора 360.

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Фото: Geely