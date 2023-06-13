Дилеры привезли минивэн Buick GL8 по цене от 9,5 млн рублей

Российские дилеры начали предлагать минивэны Buick GL8 четвертого поколения. Официально эта модель в нашей стране не представлена. Так, автосалон из Благовещенска продает минивэн без пробега за 9,5 млн рублей. Компания из подмосковного Красногорска оценила Buick GL8 в 11,5 млн рублей. Все автомобили поставляются из Китая, пишет «Газета.Ru».

По габаритам новинка соответствует таким моделям, как Toyota Alphard и Honda Odyssey: длина составляет 5230 мм, ширина – 1980 мм, а высота – 1867 мм, колесная база равна 3130 мм. В салоне установлена перегородка, отделяющая водительскую часть салона от пассажирской. Для пассажиров установлены два раскладных кресла-оттоманки, между которыми находится 8-дюймовый планшет, управляющий различными функциями. В подголовники кресел встроены динамики аудиосистемы Bose.