АВТОВАЗ начал продажи LADA Granta Drive Active в кузове лифтбек

АВТОВАЗ начал продажи новой версии LADA Granta Drive Active в кузове лифтбек. Выпуск специальной модификации осуществляется на дочернем предприятии АВТОВАЗа, специализирующемся на спортивных версиях автомобилей LADA – «ЛАДА Спорт».

Как сообщает пресс-служба АВТОВАЗа, LADA Granta Drive Active лифтбек предлагается в комплектации Comfort по цене от 980,9 тыс. рублей. В оснащение автомобиля входят две подушки безопасности, кондиционер, обогрев передних сидений, аудиосистема. Под капотом LADA Granta Drive Active лифтбек установлен 1,6-литровый двигатель мощностью 90 л.с.

Как отмечается, кузов лифтбек с покатой крышей и восходящей подоконной линией обладает динамичным силуэтом и наилучшим образом соответствует концепции LADA Granta Drive Active. В дизайне автомобиля применены характерные спортивные элементы: на кузове установлен аэродинамический обвес, который снижает подъемную силу на величину до 45%, а бампера отличаются более выразительным рельефом. Спортивный стиль лифтбека подчеркивают такие детали как красная окантовка на бамперах, хромированный наконечник выхлопной трубы, а также 15-дюймовые легкосплавные диски, в которых сочетается ажурный рисунок спиц, черный лак и алмазная полировка.