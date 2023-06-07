АВТОВАЗ начал продажи LADA Granta Drive Active в кузове лифтбек

АВТОВАЗ начал продажи новой версии LADA Granta Drive Active в кузове лифтбек. Выпуск специальной модификации осуществляется на дочернем предприятии АВТОВАЗа, специализирующемся на спортивных версиях автомобилей LADA – «ЛАДА Спорт».
Как сообщает пресс-служба АВТОВАЗа, LADA Granta Drive Active лифтбек предлагается в комплектации Comfort по цене от 980,9 тыс. рублей. В оснащение автомобиля входят две подушки безопасности, кондиционер, обогрев передних сидений, аудиосистема. Под капотом LADA Granta Drive Active лифтбек установлен 1,6-литровый двигатель мощностью 90 л.с.
Как отмечается, кузов лифтбек с покатой крышей и восходящей подоконной линией обладает динамичным силуэтом и наилучшим образом соответствует концепции LADA Granta Drive Active. В дизайне автомобиля применены характерные спортивные элементы: на кузове установлен аэродинамический обвес, который снижает подъемную силу на величину до 45%, а бампера отличаются более выразительным рельефом. Спортивный стиль лифтбека подчеркивают такие детали как красная окантовка на бамперах, хромированный наконечник выхлопной трубы, а также 15-дюймовые легкосплавные диски, в которых сочетается ажурный рисунок спиц, черный лак и алмазная полировка.
В интерьере применена контрастная отделка в ярко-красном цвете: вставки на сиденьях, окантовка шкалы приборов, строчка на кожаной оплетке руля и кожуха рычага коробки передач. Передние сиденья обладают анатомическим рельефом – это повышает комфорт ежедневных поездок, и улучшает чувство автомобиля во время активного пилотирования.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в конце апреля АВТОВАЗ начал продажи автомобилей LADA Granta с 16-клапанным двигателем мощностью 106 л.с., который доступен для всех типов кузова этой модели: седан, лифтбек и универсал Cross. Стоимость LADA Granta с 16-клапанным мотором стартует с отметки 850,9 тыс. рублей за седан в версии Comfort. В этой комплектации автомобиль оснащается двумя подушками безопасности, обогревом передних сидений, кондиционером, аудиосистемой и др. Таким образом, на сегодняшний день LADA Granta представлена на рынке с двумя двигателями объемом 1,6 л. Стоимость базовой версии LADA Granta, оснащенной 8-клаппанной модификацией мотора мощностью 90 л.с., начинается от 692,3 тыс. рублей.
Полный список дилеров LADA (и не только) по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто».
Фото: АВТОВАЗ