Автозавод «Урал» расширит производственные мощности

Автомобильный завод «Урал» летом 2023 года начнет строительство нового сборочного корпуса проектной мощностью 5,5 тыс. автомобилей в год. Об этом агентству «Интерфакс» сообщил генеральный директор предприятия Павел Яковлев, добавив, что соответствующий проект в настоящее время находится на государственной экспертизе. По его словам, запуск нового сборочного корпусав эксплуатацию намечен на начало 2025 года запустить.

В новом сборочном корпусе предполагается установить конвейер тележечного типа. «Помимо сборки, в новом здании будет осуществляться сварка кабин. В целом производство будет полностью автоматизированное. Оборудование планируется применять как отечественное, так и производителей из Китая и Индии», – рассказал П.Яковлев.

Предполагается, что в новом цехе будет создано порядка 1 тыс. рабочих мест (сейчас на предприятии трудится около 8 тыс. человек). Проект расширения сборочных мощностей реализуется с господдержкой.

Гендиректор АЗ «Урал» также сообщил, что в мае автозавод достиг намеченного показателя по сборке 72 автомобилей в сутки, что позволит выполнить план этого года по выпуску 15,6 тыс. машин. В дальнейшем планируется увеличение ежесуточного темпа сборки до 74 грузовиков.

Напомним, Автомобильный завод «Урал» ранее приступил к реализации пятилетней инвестиционной программы стоимостью более 20 млрд рублей. Большая часть инвестиций будет направлена на создание и организацию серийного выпуска мостов современной конструкции для грузовых автомобилей и строительно-дорожной техники. В 2023 году завод планировал почти в 4 раза увеличить расходы на реализацию инвестиционных проектов, обновление станочного парка, модернизацию и расширение производств, внедрение инновационных технологий.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», базовый сценарий прогноза АЗ «Урал» на 2023 год предполагает рост продаж тяжелых грузовиков (полной массой свыше 12 т) на 7 - 8% до уровня 2021 года. Основными факторами развития данного сегмента рынка станут увеличение объемов в строительной отрасли, адаптация к новым маршрутам грузоперевозок, стабилизация экономики.

«Дефицит поставок грузовиков будет компенсирован за счет увеличения объемов производства отечественных производителей (на текущий момент практически решены вопросы по локализации и расширению производственных мощностей, из-за которых были проблемы производства в 2022 году). Доля иностранных игроков по грузовикам в основном будет зависеть от курса валют и возможностей производства отечественных автопроизводителей. На рынке тяжелых грузовиков потенциал китайских брендов в 2023 году оцениваем в диапазоне доли рынка 35-45% (при курсе юаня 11-12 руб.). Изменения возможны при их производстве и локализации в РФ. Новых крупных иностранных игроков в сегментах тяжелых грузовиков не ожидается в 2023 году (кто планировал, те уже вышли на российский рынок в прошлом году)», – рассказали агентству «АВТОСТАТ» в пресс-службе АЗ «Урал».

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Фото: АЗ «Урал»