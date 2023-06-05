Гибридный кроссовер BYD Frigate 07 добрался до России за 4,89 млн рублей

На российском авторынке появился гибридный кроссовер BYD Frigate 07, который официально в нашу страну не поставляется. Стоимость новинки составляет 4 млн 890 тыс. рублей, пишет «Российская газета».

У BYD Frigate 07 силовая установка DM-i (Dual Mode intelligent) мощностью 197 л.с., которая может работать как в последовательном, так и в параллельном режиме. Дальнобойность в электрорежиме составляет около 100 км.

В оснащение модели, помимо прочего, входят система стабилизации и ABS, 2-зонный климат-контроль, круиз-контроль, бесключевой доступ, бортовой компьютер, панорамная крыша и легкосплавные диски.

Кроссовер BYD Frigate 07 имеет следующие габариты: 4820 мм в длину, 1920 мм в ширину и 1750 мм в высоту при колесной базе 2820 мм. Шасси – со стойками McPherson спереди и многорычажкой сзади. У выставленного на продажу автомобиля привод передний.

Фото: www.autohome.com.cn