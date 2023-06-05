АВТОВАЗ намерен выпускать внедорожник LADA Niva Legend до 2027 года

АВТОВАЗ планирует выпускать внедорожник LADA Niva Legend до 2027 года, то есть до 50-летия модели. Об этом в интервью газете «Коммерсант» сообщил президент АВТОВАЗа Максим Соколов.

По его словам, в 2024 году внедорожник LADA Niva Legend получит расширенную моторную гамму: на нем появится двигатель объемом 1,6 литра, а версию с приставкой Sport оснастят 16-клапанным агрегатом мощностью 122 л.с. Судя по всему, речь идет о 16-клапанном «атмосфернике» ВАЗ-21129 мощностью 106 л.с. и 1,8-литровой «четверке» ВАЗ-21179 соответственно.

Напомним, в настоящее время под капотом LADA Niva Legend устанавливается 1,7-литровый бензиновый двигатель, развивающий 83 л.с. и 129 Нм крутящего момента. Внедорожник оснащается постоянным полным приводом с возможностью блокировки межосевого дифференциала и подключения пониженной передачи.

Фото: АВТОВАЗ