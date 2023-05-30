Седан Kaiyi E5 получил новую топовую комплектацию в России

Китайский седан Kaiyi E5, который с марта 2023 года был доступен у российских дилеров в единственной комплектации Luxury стоимостью 1 млн 959 ты. рублей, получил новую версию. Она называется Luxury+ и стоит 1 млн 999 тыс. рублей, выяснили эксперты сайта «Цена Авто» в ходе регулярного мониторинга цен.

В оснащении новой комплектации Kaiyi E5 появились цифровая приборная панель на 10 дюймов (у Luxury – 7-дюймовый экран и аналоговая шкала приборов), подогрев форсунок стеклоомывателя и обогрев рулевого колеса.

В обоих исполнениях Kaiyi E5 также имеет 17-дюймовые колеса, светодиодную оптику, люк с электроприводом, беспроводную зарядку для смартфона, фронтальные и боковые подушки безопасности, климатическую установку, мультимедийную систему с тачскрином диагональю 10,25 дюйма, подогрев передних сидений, круиз-контроль, камеры кругового обзора.

В рамках адаптации к российским условиям эксплуатации седан Kaiyi E5 получил не только модифицированную подвеску, но и дополнительные «теплые» опции. Специально для сурового российского климата проводится дополнительная обработка днища и порогов специальным антикоррозийным составом в условиях завода-изготовителя.

Под капотом автомобиля установлен безальтернативный 1,5-литровый турбодвигатель мощностью 147 л.с. (210 Нм), который работает в сочетании с бесступенчатым вариатором и передним приводом. Производитель допускает использование бензина марки АИ-92, максимальная скорость седана – 210 км/ч. Расход топлива в смешанном цикле находится в пределах 9,8 л на 100 км.

Седан Kaiyi E5, впервые представленный в Китае летом 2021 года, имеет одну технологическую платформу с седаном Chery Arrizo 7. Его длина составляет 4,66 м, колесная база – 2,7 м.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в августе в продажу поступит более доступная версия седана Kaiyi E5. В дальнейшем модельный ряд Kaiyi в России пополнится компактными кроссоверами Kaiyi X3 и X3 Pro, а также флагманским X7 Kunlun. В целом в 2023 году калининградский завод «Автотор» планирует выпустить 30 тысяч автомобилей Kaiyi.

Полный список дилеров Kaiyi (и не только) по городам РФ – смотрите здесь.

Фото: Kaiyi