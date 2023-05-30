На вторичном рынке Москвы в апреле установилось двоевластие

В рамках подготовки к предстоящему форуму автобизнеса «Used Cars Forum – 2023» эксперты агентства «АВТОСТАТ» выяснили, что в апреле 2023 года звание самого популярного автомобиля с пробегом в Москве завоевали две модели.

Так, по данным агентства, в прошлом месяце москвичи чаще всего покупали подержанные автомобили Ford Focus и Skoda Octavia – по 742 единицы. При этом эксперты отмечают, что указанные модели с переменным успехом борются за титул лидера вторичного рынка в столице. Если в январе первенствовала «Октавия», то в феврале – «Фокус». В марте это звание вернулось к «Октавии», а в апреле они поделили его между собой.

Следом за ними идут корейские Kia Rio и Hyundai Solaris, которые в апреле разошлись тиражом в 592 и 576 б/у экземпляров соответственно. Замыкает пятерку лидеров Toyota Camry (562 шт.), за которой расположились две модели BMW – 5-Series (540 шт.) и Х5 (511 шт.). Кроме них, в ТОП-10 попали Volkswagen Polo (485 шт.), BMW 3-Series (464 шт.) и Opel Astra (455 шт.).

О текущей ситуации на вторичном рынке РФ и перспективах его развития эксперты агентства «АВТОСТАТ» расскажут в ходе форума автобизнеса «Used Cars Forum – 2023», который пройдет 21 июня в Москве. Подробная информация и регистрация доступны тут: usedcars.autostat.ru.

Фото: РОЛЬФ