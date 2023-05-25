Lamborghini Huracan распродан до конца производства

Компания Lamborghini распродала все суперкары Huracan. У итальянской марки теперь достаточно заказов, чтобы заполнить оставшееся время, отпущенное на его производство: Huracan будет выпускаться до тех пор, пока в конце 2024 года не появится его преемник, пишет портал Motor.ru.

Напомним, Lamborghini Huracan дебютировал онлайн в декабре 2013 года, а в продажу поступил в 2014-м после публичной премьеры на автосалоне в Женеве. Сколько экземпляров удалось продать за все время, пока неизвестно, однако в 2019 году суперкар с V10 стал самым массовым Lamborghini в истории: тогда с завода в Сант-Агата-Болоньезе сошел Huracan под номером 14 022.

Последняя на сегодняшний день версия модели – «внедорожный» Huracan Sterrato. Он построен на базе Huracan Evo и оснащен полным приводом и углерод-керамическими тормозами. Также среди его «фишек» – пересмотренный обвес, увеличенный дорожный просвет и дополнительная защита днища. Возможно, Sterrato останется последним «Ураканом», но не исключены одна или даже несколько «прощальных» версий.

Во сколько обходится содержание автомобиля? Это можно рассчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: Lamborghini