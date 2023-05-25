В России оформлено более 6,5 млн электронных паспортов

Времена пандемии заставили многие отрасли ускорить цифровизацию и перевести целый ряд процессов в электронный формат. Автомобильная промышленность не стала исключением – в 2020 году она полностью перешла на ЭПТС, а бумажный аналог перестал выдаваться автовладельцам.

На сегодняшний день оформлено более 6,5 млн электронных паспортов. Из них более 4,5 млн выдано на изготовленные транспортные средства, более 1,5 млн единиц – на ввезенные и более 150 тысяч – на транспортные средства, стоящие на учете в ЕАЭС. Об этом рассказал исполнительный директор АО «Электронный паспорт» Марьян Герасимов на конференции автомобильного бизнеса «ComAuto – 2023», посвященной коммерческим автомобилям.

С осени прошлого года в РФ перестали выдавать бумажные ПТС на самоходные машины и другие виды техники. Оформить можно только электронный вариант. На конец мая оформлено более 115 тыс. электронных паспортов на самоходные машины.

Также Марьян Герасимов сообщил, что АО «Электронный паспорт» оформляет и другие документы об оценке соответствия в электронном виде. Так, сегодня уже зарегистрировано 566,7 тыс. экземпляров СБКТС.

Марьян Герасимов рассказал и о совместном предприятии ООО «АВТОСТАТ» и АО «Электронный паспорт» – АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг»). Новая компания предоставляет участникам рынка визуализированную форму аналитики, основанную на оперативных данных из систем электронных паспортов. Отчет может содержать любую комбинацию из ряда параметров, таких как тип, категория, возраст ТС, а также регион потребления, марка, модель и многое другое.

Вы можете еще присоединиться к форуму автомобильного бизнеса «ComAuto – 2023», который проходит в рамках Международной выставки коммерческого транспорта и технологий COMvex. Регистрация – по ссылке.

Фото: АВТОСТАТ