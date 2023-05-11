Американский автоконцерн General Motors возвращается на европейский рынок с новыми электромобилями. Об этом изданию Automotive News сообщила новый президент GM Europe Жаклин МакКуэйд.

По ее словам, новые американские электромобили, построенные на платформе Ultium, в первую очередь окажутся на рынке стран Скандинавии, где наблюдается повышенный спрос на электрокары: Норвегии, Швеции, Дании и Финляндии. Это должно произойти осенью 2023 года, пишет газета «Известия». После этого GM представит свои автомобили на рынках других европейских стран.

Несмотря на то, что глава GM Europe не раскрыла, какие именно автомобили американского концерна окажутся на европейском рынке, источники сообщают, что среди моделей будет Cadillac Lyriq. Кроме того, в Европу могут прийти электрические кроссоверы: компактный Chevrolet Equinox EV и среднеразмерный Blazer EV.

Напомним, GM значительно сократил свое присутствие в Европе в 2017 году, когда концерн продал европейской группе PSA бренды Opel и Vauxhall. После этого американский концерн поставлял в Европу небольшими партиями Chevrolet Camaro, Corvette и Cadillac XT4.

Фото: Cadillac