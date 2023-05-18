Линии сборки LADA Granta и Niva на АВТОВАЗе будут работать в субботу 20 мая | АВТОСТАТ

Линии сборки LADA Granta и Niva на АВТОВАЗе будут работать в субботу 20 мая

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Линии сборки LADA Granta и Niva на АВТОВАЗе будут работать в субботу 20 мая

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АВТОВАЗ объявил субботу 20 мая рабочей для линий сборки автомобилей LADA Granta и Niva. Об этом агентству «Интерфакс» сообщил представитель независимого профсоюза работников автозавода «Единство» Леонид Емшанов. Напомним, для линии сборки LADA Vesta NG также будет организована работа в предстоящие субботы – 20 и 27 мая. Для каждого из дней предусмотрена работа в одну 12-часовую смену.

Напомним, ранее из-за срыва поставок ряда комплектующих АВТОВАЗ перенес летний корпоративный отпуск, который был запланирован на три недели с 24 июля, на период с 29 мая по 19 июня. Как рассчитывают на АВТОВАЗе, это решение позволит компании выиграть время и заменить поставщиков комплектующих, что обеспечит более ритмичную работу во второй половине 2023 года.

«Несмотря на продолжающееся санкционное давление и ежедневные риски с поставками комплектующих, АВТОВАЗ подтверждает свои планы выпустить в 2023 году 400 тыс. автомобилей. В мае мы вывели сборку LADA Vesta на двухсменный режим – это позволит увеличить объем выпуска автомобилей в ближайшие месяцы. Коллектив АВТОВАЗа и предприятия-партнеры ведут постоянную работу по обеспечению стабильного производства автомобилей, ставя в приоритет неизменно высокий уровень качества», – заявил президент АВТОВАЗа Максим Соколов.

Фото: АВТОВАЗ

Источник: АВТОСТАТ

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