Rolls-Royce снял с производства кабриолет Dawn

Компания Rolls-Royce выпустила финальную партию кабриолета Dawn. О грядущей отставке Dawn и купе Wraith британская марка объявила еще год назад: обе модели завершают жизненный цикл без прямых наследников. С ними уходит и V12, уступая место зеленым силовым установкам, пишет портал Motor.ru.

Напомним, выпуск Dawn, ставшего преемником открытого Phantom Drophead, стартовал в Гудвуде в 2015 году, а в продажу новинка поступила в 2016-м, который и стал ее самым успешным годом: в Европе было реализовано 258 единиц. После этого спрос на кабриолет постепенно падал, однако все экземпляры из последней партии были распроданы еще минувшей весной. Сколько машин в нее вошло, пока неизвестно.

Rolls-Royce называет Dawn самым тихим кабриолетом в мире: с закрытой крышей он не уступал Wraith по шумоизоляционным характеристикам. Его 6,6-литровый мотор V12 с двойным турбонаддувом развивает 571 л.с. и 820 Нм крутящего момента, а на представленной в 2017 году «бунтарской» версии Black Badge тот же агрегат выдает 601 л.с. и 840 Нм.

В роли непрямого наследника Dawn выступит электрическое купе Spectre, которое должно стать «третьей опорой» продаж Rolls-Royce после Cullinan и Ghost. Построенное на той же архитектуре, что и бензиновые модели, оно уже вызвало ажиотаж, однако число принятых предзаказов в компании не приводят. В серию электрокар планируют запустить в четвертом квартале 2023 года.

Фото: Rolls-Royce