Skywell представил топ-версию гибридного кроссовера HT-i

Эксклюзивный дистрибьютор автомобильной марки Skywell представил топовую комплектацию гибридного кроссовера HT-i, продажи которого начнутся в России до конца июня 2023 года. Главное преимущество – литий-ионная батарея увеличенной емкостью 32,8 кВт-ч, обеспечивающая запас хода 145 км только на электрической тяге. Максимальный пробег автомобиля при полностью заправленном баке и заряженной батарее – до 1267 км. Время быстрой зарядки с 30 до 80% – всего 30 минут, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Разгон переднеприводного гибридного кроссовера до 100 км/ч в комплектации Luxury занимает 8,2 секунды, максимальная скорость равна 170 км/ч. Расход топлива на 100 км пути в топовой версии составит 0,8 л бензина АИ-92 при полностью заряженной батарее, и 6,1 л при разряженной.

Новый гибридный кроссовер Skywell HT-i имеет следующие габариты: 4720 мм в длину, 1908 мм в ширину и 1701 мм в высоту при колесной базе 2800 мм. Клиренс автомобиля составляет 146 мм. Передняя подвеска – независимая, Макферсон. Задняя подвеска – независимая, многорычажная.

Топовая версия оснащена полным комплексом помощников водителя: четыре камеры панорамного обзора, адаптивный круиз-контроль с функцией остановки и системы распознавания дорожных знаков, система удержания в полосе, ассистент парковки, который поможет с параллельной и перпендикулярной парковками, а также поиском подходящего для парковки места.

В комплектации Luxury есть шесть подушек безопасности и светодиодная оптика с лазерными фарами дальнего света, позволяющими видеть дорогу на 500 – 600 метров вперед.

Среди опций комфорта – атмосферная подсветка салона с выбором из 128 цветов, специальное сиденье водителя с режимом «Отдых», позволяющее превратить кресло в удобную оттоманку, подогрев и вентиляция передних сидений. В автомобиле предусмотрено три USB разъема, а розетка 220V(10А) и на 12V в салоне позволит запитать внешние энергоприборы. Skywell HT-i в комплектации Luxury оснащен аудиосистемой Skyworth Movie system с девятью динамиками и сабвуфером.

Мультимедийная система с 12,8-дюймовым сенсорным экраном и возможностью подключения смартфона позволяет легко ориентироваться во всем многообразии пунктов русифицированного меню: USB-подключение, управление автомобилем, настройки, звонок по Bluetooth, центр приложений и система Easy connection, которая обеспечивает дублирование экрана смартфона и доступ к предустановленным программам и приложениям.

Кроме топовой комплектации Luxury, гибридный кроссовер Skywell HT-i от марки будет доступен для приобретения на российском рынке в вариантах Comfort и Premium, в пяти цветах (белый, синий, серый, черный и голубой) для всех комплектаций. Салон в варианте Comfort будет черным, а для Premium и Luxury предлагается серая кожа и замша.

Фото: Skywell