АВТОВАЗ объявил субботу 13 мая рабочим днем для линий сборки LADA Granta и Niva

АВТОВАЗ объявил 13 мая рабочей субботой для линий сборки автомобилей семейства LADA Granta и Niva. Об этом агентству «Интерфакс» сообщил председатель первичной профсоюзной организации АВТОВАЗа Сергей Зайцев, уточнив, что для производства LADA Vesta NG предусмотрена работа в две смены по 8 часов в будние дни.

Напомним, ранее из-за срыва поставок ряда комплектующих АВТОВАЗ перенес летний корпоративный отпуск, который был запланирован на три недели с 24 июля, на период с 29 мая по 19 июня. Как рассчитывают на АВТОВАЗе, это решение позволит компании выиграть время и заменить поставщиков комплектующих, что обеспечит более ритмичную работу во второй половине 2023 года.

По словам президента АВТОВАЗа Максима Соколова, три недели отпуска в начале лета не повлияют на доступность автомобилей в дилерской сети, однако обеспечат формирование дополнительного задела компонентов для выполнения задачи по выпуску в 2023 году более 400 тыс. автомобилей.

Фото: АВТОВАЗ