В России появится кроссовер Honda UR-V за 7,19 млн рублей

Один из российских дилеров открыл предзаказ на кроссовер Honda UR-V, который официально в нашу страну не поставляется. Стоимость новинки составляет 7 млн 190 тыс. рублей, пишет «Российская газета».

Российским покупателям Honda UR-V предлагается с безальтернативным 2-литровым турбодвигателем мощностью 272 л.с., который работает в сочетании с 9-ступенчатым «автоматом» и полным приводом.

В оснащение модели, помимо прочего, входят климат-контроль, мультимедиа-система с цветным дисплеем 8-дюймов, навигационная система, кожаный салон, светодиодные фары, центральный замок, электропривод стекол, электропривод сидений, электропривод зеркал, круиз-контроль, датчик дождя, обогрев сидений, парктроник, видеокамеру, люк, литые диски R19.

Напомним, Honda UR-V дебютировала в 2017 года, она специально создана для Китая. Длина кроссовера составляет 4856 мм, ширина – 1942 мм, высота – 1670 мм, колесная база равна 2820 мм. Производством модели занимается СП Dongfeng Honda из города Ухань.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», российские дилеры привезли семиместные гибридные минивэны Honda Elysion. Стоимость модели составляет 5,1 млн рублей.

Напомним, компания Honda прекратила официальные поставки своей продукции в Россию в марте прошлого года в связи с разрывом логистических цепочек. При этом решение об уходе марки с российского авторынка и прекращении поставок новых автомобилей официальным дилерам на территории России в течение 2022 года марка приняла еще в конце 2020-го. Как заявлялось, данное решение продиктовано стремлением Honda к глобальной оптимизации в части разработки, производства и продаж автомобильной продукции с целью дальнейшего повышения эффективности операций в автомобильном бизнесе по всему миру, а также концентрацией ресурсов на электрификации модельного ряда Honda.

Быстро узнать актуальную стоимость автомобиля на рынке – с помощью калькулятора «Оценить авто».



Фото: www.autohome.com.cn