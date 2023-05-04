Дилеры привезли в Россию универсалы Genesis G70 Shooting Brake

Российские дилеры привезли универсалы Genesis G70 Shooting Brake 2023 года выпуска. Официально эта модель в нашу страну не поставляется. Цены на автомобили варьируются от 4,2 млн до 4,9 млн рублей в зависимости от дилера, пишет «Газета.Ru».

Универсалы предлагаются с 2-литровым двигателем мощностью 197 л.с., который работает в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Покупателям доступны модификации с задним и полным приводом.

В оснащение модели, помимо прочего, входят светодиодная оптика спереди и сзади, бесключевой доступ и запуск двигателя, передние и задние датчики парковки, двухзонный климат-контроль и отделка сидений натуральной кожей.

Размеры Genesis G70 Shooting Brake совпадают с размерами седана Genesis G70: длина 4685 мм, ширина 1850 мм и высота 1400 мм при колесной базе 2835 мм. Объем багажника универсала составляет 465 литров – это на 40% больше, чем у седана G70.

Что касается дизайна, фирменная радиаторная решетка Crest Grille универсала G70 Shooting Brake, выполненная в единой с седаном G70 стилистике, установлена ниже уровня фар Quad Lamps, которые расширяются в стороны. Задняя оптика Quad Lamps, олицетворяющая дизайнерскую философию бренда Genesis, также расширяется в стороны. При взгляде сбоку внимание на себя обращает сочетание дверцы багажника с единым стеклом и цельным обтекаемым спойлером.

Изначально ожидалось, что Genesis G70 Shooting Brake официально выйдет на российский рынок в 2022 году. В феврале прошлого года дилеры даже начали принимать предварительные заказы на эту модель по цене от 3,5 млн рублей. Весной 2022-го локальное производство автомобилей Genesis в нашей стране было остановлено, однако об уходе с российского рынка марка не объявляла.

Фото: Genesis