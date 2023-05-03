Bosch продал заводы в Энгельсе холдингу S8 Capital

Холдинг S8 Capital завершил сделку по покупке российских активов немецкой Bosch в городе Энгельс Саратовской области. В рамках сделки холдинг получил 100% контроля над заводами по производству свечей зажигания, электроинструментов и площадкой по производству котлов отопления, сообщили газете «Коммерсант» в пресс-службе S8 Capital. В марте 2022-го локальное производство и импорт продукции Bosch в Россию были прекращены.

В S8 Capital заявили, что работа предприятий будет возобновлена, а их сотрудники сохранят рабочие места. Всего на этих площадках работают около тысячи человек. Также в течение шести месяцев после завершения сделки на заводах будет проведен ребрендинг.

«Новые активы, в дополнение к уже существующим нашим бизнесам, расширят производственную и научно-технологическую кооперацию между промышленными площадками, повысят уровень их локализации, в результате увеличив эффективность производственных возможностей холдинга S8 Capital», – отметил управляющий директор S8 Capital Торстен Шуберт.

Напомним, в июле 2022 года S8 Capital приобрел активы американского производителя лифтов Otis. Кроме того, связанное с холдингом АО «Промышленные активы С8» подписало соглашение о покупке доли Continental, которой принадлежит шинный завод в Калуге.

Концерн Bosch начал свою деятельность в Энгельсе в 1996 году. Предприятие выпускало широкий ассортимент свечей зажигания, новых типов жгутов проводов, топливных модулей погружного типа, а в 2011 году на нем стартовал выпуск рядных насосов. C 2016 года завод Bosch в Энгельсе – лидер международной сети производителей свечей зажигания (IPN), а с 2017 года он стал пилотным предприятием по производству индустриальных свечей зажигания.

Фото: Bosch