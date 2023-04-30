Рынок подержанных мотоциклов остался на уровне прошлого года

По данным агентства «АВТОСТАТ», в 1 квартале 2023 года россияне купили 8 319 мотоциклов с пробегом. Это всего лишь на 0,3% больше, чем за три первых месяца прошлого года (8 297 шт.).

В марочном рейтинге по итогам января – марта первые две позиции уверенно занимают «японцы» – Honda и Yamaha. Объемы покупок таких б/у мотоциклов составили 1 787 и 1 278 единиц соответственно. Далее следует немецкий BMW (780 шт.), а замыкают ТОП-5 еще два японских бренда – Suzuki (752 шт.) и Kawasaki (655 шт.). Результаты каждой из оставшихся марок составляют менее 500 экземпляров.

Самыми продаваемыми мотоциклами на вторичном рынке в 1 квартале были модели Honda CBR, Honda CB и Yamaha XVS. А что касается территориальных закупок мототехники с пробегом, то активнее всего они происходили в Москве, на которую пришлось более 15% от общего числа. В количественном выражении это составило 1281 единицу. Еще в четырех регионах – Краснодарском крае, Московской области и Санкт-Петербурге – объем рынка находится в интервале от 500 до 1000 штук. В других он оказался ниже этого 500 мотоциклов.

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Фото: АВТОСТАТ