Voyah раскрыл российские комплектации седана Passion

Премиальный бренд электромобилей Voyah объявил комплектации нового флагманского седана Passion, ставшего третьей моделью в линейке бренда. О ценах на новинку будет объявлено дополнительно, сообщает пресс-служба автопроизводителя. В настоящий момент полноприводный электроседан доступен на российском рынке для предварительных заказов.

Габариты Voyah Passion составляют 5088 в длину, 1970 в ширину и 1505 мм в высоту при колесной базе в 3000 мм. Благодаря производительной электрической силовой установке мощностью 510 л.с. и крутящему моменту в 730 Нм, седан ускоряется до первой «сотни» с места за 3,8 секунды, а его пиковая скорость достигает 210 км/ч. Электромобиль оснащен полным приводом с регулируемым вектором тяги и пневмоподвеской с интеллектуальным управлением Magic Carpet.

На российском рынке Voyah Passion будет представлен в двух модификациях: с батареей емкостью 82 кВт-ч, позволяющей электрокару без дополнительной зарядки преодолевать расстояние в 483 км, а также с более мощным аккумулятором на 109 кВт-ч и увеличенным до 608 км запасом хода. При использовании быстрой зарядки постоянным током батарея пополняется от 20% до 80% за 30 минут, а при медленной зарядке переменным током 80-процентный уровень достигается за 5,2 часа.