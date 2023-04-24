Авторынок Узбекистана в 1 квартале снизился на 10%, но продажи электромобилей выросли вдвое

По данным узбекистанского Центра экономических исследований и реформ (ЦЭИР), в 1 квартале 2023 года в стране произошло снижение продаж новых легковых автомобилей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С учетом электромобилей продажи за первые три месяца в Узбекистане составили 74144 штуки, что на 10% меньше, чем в 1 квартале 2022 года.
Лидером местного рынка по-прежнему являются автомобили Chevrolet, которых было продано 65320 единиц. Однако, в связи с расширением присутствия на рынке Узбекистана иностранных автомобильных брендов доля рынка Chevrolet составила 88,1%, снизившись сразу на 4,9 процентных пункта по сравнению с 1 кварталом 2022 года.
В первую десятку по продажам вошли 7 моделей этого бренда. На первом месте – легкие коммерческие автомобили Chevrolet Damas/Labo, продажи которых суммарно составили 23960 штук, на второй строчке находится Chevrolet Lacetti (16852 шт.), на третьей – Chevrolet Cobalt (16640 шт.). Как и ожидалось, благодаря высокому спросу на четвертую позицию рейтинга вышел Chevrolet Tracker с объемом продаж 4095 единиц.
На пятое место поднялась новинка прошлого года – Kia Sportage. Таких кроссоверов было реализовано 1530 штук.
Еще две модели Chevrolet заняли шестую и седьмую строчки: Spark и Malibu были проданы в количестве 1115 и 907 автомобилей соответственно.
На восьмой позиции – также новинка прошлого года Chery Tiggo 7 PRO с объемом продаж 857 машин.
Девятое и десятое места поделили Chevrolet Equinox и Kia K5, реализация которых составила по 702 автомобиля.
Можно предположить, что уже во 2 квартале в ТОП-10 войдет еще одна модель Chevrolet – Onix, продажи которой начались в марте. Уже по итогам первого месяца продаж Onix занял 6 место.
Первая тройка брендов-лидеров по итогам 1 квартала выглядит следующим образом:
Chevrolet – доля 88,1% (-4,9 п.п.);
Kia – 3,9% (+2,6 п.п.);
Chery – 1,5% (+1,5 п.п.).
При общем снижении рынка новых легковых автомобилей заметный рост показали электромобили. Так, в 1 квартале 2023 года, по данным ЦЭИР, было продано 2,2 тыс. электромобилей – в 2 раза больше, чем за тот же период прошлого года. Это обеспечило им долю 3% от общих продаж новых легковых автомобилей в Узбекистане.
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Фото: uzautomotors.com