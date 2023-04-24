Авторынок Узбекистана в 1 квартале снизился на 10%, но продажи электромобилей выросли вдвое

По данным узбекистанского Центра экономических исследований и реформ (ЦЭИР), в 1 квартале 2023 года в стране произошло снижение продаж новых легковых автомобилей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С учетом электромобилей продажи за первые три месяца в Узбекистане составили 74144 штуки, что на 10% меньше, чем в 1 квартале 2022 года.

Лидером местного рынка по-прежнему являются автомобили Chevrolet, которых было продано 65320 единиц. Однако, в связи с расширением присутствия на рынке Узбекистана иностранных автомобильных брендов доля рынка Chevrolet составила 88,1%, снизившись сразу на 4,9 процентных пункта по сравнению с 1 кварталом 2022 года.

В первую десятку по продажам вошли 7 моделей этого бренда. На первом месте – легкие коммерческие автомобили Chevrolet Damas/Labo, продажи которых суммарно составили 23960 штук, на второй строчке находится Chevrolet Lacetti (16852 шт.), на третьей – Chevrolet Cobalt (16640 шт.). Как и ожидалось, благодаря высокому спросу на четвертую позицию рейтинга вышел Chevrolet Tracker с объемом продаж 4095 единиц.