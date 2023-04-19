Дилеры привезли Hyundai i30 по цене от 1,9 млн рублей

Российские дилеры привезли новые автомобили Hyundai i30. Официально эта модель в нашу страну в настоящее время не поставляется. Покупателям доступны как хэтчбеки, так и универсалы по цене от 1,9 до 2,5 млн рублей, пишет «Российская газета».
Под капотом Hyundai i30 установлен 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 110 л.с., который работает в сочетании с 6-диапазонным «автоматом». В оснащение модели, помимо прочего, входят литые диски, кондиционер, электрозеркала, подогрев передних кресел, камера заднего вида, круиз-контроль, мультимедиа с поддержкой Apple CarPlay.
Напомним, модель Hyundai i30 официально поставлялась на российский рынок с 2009-го по 2016 год, и за этот период было продано 49 тыс. хэтчбеков и универсалов двух поколений.
В сентябре 2022-го локальное производство и импорт автомобилей Hyundai в нашу страну были остановлены, однако об уходе с российского рынка марка не объявляла. По неофициальным данным, правительство Санкт-Петербурга обсуждает возможную продажу завода Hyundai с компанией «Астана Моторс» из Казахстана. Что касается производственной площадки «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» в Шушарах (бывший завод General Motors), на ней петербургские власти планируют открыть масштабный образовательный центр для подготовки промышленных кадров.
Фото: Hyundai