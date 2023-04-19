Дилеры привезли Hyundai i30 по цене от 1,9 млн рублей

Российские дилеры привезли новые автомобили Hyundai i30. Официально эта модель в нашу страну в настоящее время не поставляется. Покупателям доступны как хэтчбеки, так и универсалы по цене от 1,9 до 2,5 млн рублей, пишет «Российская газета».

Под капотом Hyundai i30 установлен 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 110 л.с., который работает в сочетании с 6-диапазонным «автоматом». В оснащение модели, помимо прочего, входят литые диски, кондиционер, электрозеркала, подогрев передних кресел, камера заднего вида, круиз-контроль, мультимедиа с поддержкой Apple CarPlay.