Subaru Crosstrek получил внедорожную версию Wilderness

Компания Subaru представила «дикий» Crosstrek Wilderness, который стал уже третьей моделью линейки после ориентированных на бездорожье Forester и Outback. Производство новинки будет налажено на заводе в штате Индиана, а продажи запустят осенью – вслед за обычным Crosstrek третьего поколения. Самый внедорожный Crosstrek оценили в 32 тыс. долларов (2,55 млн рублей по текущему курсу).
Как пишет портал Motor.ru, Crosstrek подготовили к бездорожью по той же схеме, что и другие Subaru с приставкой Wilderness. Кроссовер получил более массивные бамперы и новую решетку радиатора в толстой рамке, увеличенные расширители колесных арок и накладки на двери и капот. Рейлинги выдерживают до 80 кг веса в движении и до 318 в статике, что позволяет устанавливать на крышу палатку.
Передние двери отмечены эмблемами с логотипом семейства, которые имеются и в салоне. Сиденья обиты водостойким материалом Subaru StarTex, в багажнике есть съемный водонепроницаемый грузовой поддон, защищающий пол от грязи, а в пятую дверь встроена диодная лампа для лучшей видимости ночью.
Дисплей мультимедийной системы Subaru Starlink Plus диагональю 11,6 дюйма стандартный, как и продвинутый комплекс EyeSight, в составе которого – адаптивный круиз-контроль, мониторинг «слепых» зон и другие функции безопасности. Аварийное рулевое управление помогает избежать столкновения на скорости до 80 км/ч.
Как и другим «диким» Subaru, Crosstrek доработали подвеску, установив новые пружины и амортизаторы с более длинными ходами, благодаря чему кроссовер должен увереннее держаться на неровных поверхностях. Дорожный просвет вырос на 16 мм – до 236 мм; угол въезда увеличен до 20 градусов (+2), а съезда – до 33 градусов (+2,9). Эксклюзивные 17-дюймовые колеса обуты в вездеходные покрышки Yokohama Geolandar.
Crosstrek Wilderness оснащается топовым 2,5-литровым «атмосферником» мощностью 185 л.с. (214 Нм крутящего момента). Он сочетается с клиноцепным вариатором Lineatronic, который перенастроили, укоротив главную передачу (4,111 вместо 3,700). Благодаря масляному радиатору для охлаждения трансмиссии удалось увеличить максимальную массу буксируемого прицепа почти вдвое – до 1588 кг.
В арсенале числится и внедорожный помощник X-Mode, который модели (тогда носившей имя XV за пределами США) добавили еще в 2017 году. Предусмотрены режимы «Снег/Грязь» и «Глубокий снег/Грязь», оптимизирующие тягу в зависимости от условий. При спуске по склону на большой скорости система переключит вариатор Lineartronic на самое низкое передаточное число (4,066:1), а на скорости до 20 км/ч включится управление торможением отдельных колес.
Фото: Subaru