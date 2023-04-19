Subaru Crosstrek получил внедорожную версию Wilderness

Компания Subaru представила «дикий» Crosstrek Wilderness, который стал уже третьей моделью линейки после ориентированных на бездорожье Forester и Outback. Производство новинки будет налажено на заводе в штате Индиана, а продажи запустят осенью – вслед за обычным Crosstrek третьего поколения. Самый внедорожный Crosstrek оценили в 32 тыс. долларов (2,55 млн рублей по текущему курсу).

Как пишет портал Motor.ru, Crosstrek подготовили к бездорожью по той же схеме, что и другие Subaru с приставкой Wilderness. Кроссовер получил более массивные бамперы и новую решетку радиатора в толстой рамке, увеличенные расширители колесных арок и накладки на двери и капот. Рейлинги выдерживают до 80 кг веса в движении и до 318 в статике, что позволяет устанавливать на крышу палатку.

Передние двери отмечены эмблемами с логотипом семейства, которые имеются и в салоне. Сиденья обиты водостойким материалом Subaru StarTex, в багажнике есть съемный водонепроницаемый грузовой поддон, защищающий пол от грязи, а в пятую дверь встроена диодная лампа для лучшей видимости ночью.

Дисплей мультимедийной системы Subaru Starlink Plus диагональю 11,6 дюйма стандартный, как и продвинутый комплекс EyeSight, в составе которого – адаптивный круиз-контроль, мониторинг «слепых» зон и другие функции безопасности. Аварийное рулевое управление помогает избежать столкновения на скорости до 80 км/ч.