Mercedes-Benz представил обновленный кроссовер GLS

Как пишет газета « Коммерсант », автомобиль получил оптику с измененным рисунком, новую решетку радиатора и переоформленные бампера. В салоне появился обновленный руль с тачпадами, обновлена мультимедийная система MBUX, получившая новый функционал. Кроме того, улучшены материалы отделки и расширено оснащение, включая новые электронные ассистенты водителя.

Компания Mercedes-Benz представила обновленный кроссовер GLS, который появится в продаже осенью 2023 года.

Все модификации кроссовера Mercedes-Benz GLS стали гибридными – в 9-ступенчатую автоматическую коробку передач интегрирован 48-вольтовый стартер-генератор мощностью 20 л.с. Все варианты модели также оснащены полным приводом.

Гамма бензиновых кроссоверов включает в себя GLS 450 с 381-сильным 3-литровым двигателем и GLS 580 с 517-сильным 4-литровым V8. Дизели доступны в версиях GLS 350 d (313-сильный 2-литровый мотор) и GLS 450 d (367-сильный 3-литровый двигатель).

Флагманский Mercedes-AMG GLS 63 оснащается 612-сильным 5-литровым V8, а также после рестайлинга получил новые настройки подвески, включая перекалиброванную опциональную подвеску с активными стабилизаторами поперечной устойчивости.

Фото: Mercedes-Benz