Genesis представил концепт кросс-купе GV80

Как пишет портал Motor.ru , дизайн GV80 Coupe Concept отличается фирменной радиаторной решеткой G-Matrix, а также четырьмя узкими светодиодными фарами, работающими по технологии бесшовного освещения. Визуально кроссовер напоминает BMW X6. Однако у южнокорейского концепта присутствуют два спойлера на корме, удлиненный капот, а также агрессивные воздухозаборники в черной окантовке. Кроме того, кроссовер получил кованые алюминиевые колесные диски, крышу, выполненную из углеродного волокна, а также цвет кузова Magma, символизирующий уверенность жителей Южной Кореи.

Компания Genesis представила концептуальный кроссовер-купе GV80. Четырехместная новинка призвана расширить модельный ряд бренда, который специализируется на премиальных седанах. При создании прототипа специалисты вдохновлялись стилем концепта электрического купе X Speedium, представленного в прошлом году.

В салоне GV80 Coupe Concept установлены четыре гоночных сиденья-«ковша» с развитой поддержкой, отделанные кожей Nappa и карбоновыми вставками, трехспицевое рулевое колесо, горизонтальный экран мультимедийной системы, цифровая приборная панель и массивная распорка за вторым рядом кресел, которая обеспечивает дополнительную жесткость кузова.

О технических характеристиках концептуального кросс-купе пока не сообщается. Однако можно предположить, что перспективная модель получит полностью электрическую силовую установку.

Фото: Genesis