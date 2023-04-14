Представлен обновленный внедорожник Jeep Wrangler

Компания Jeep представила обновленный внедорожник Wrangler. Продажи новинки на американском рынке стартуют летом этого года.

Как пишет портал Motor.ru, главное внешнее отличие – это решётка радиатора со сквозными перемычками между слотами, заимствованная у Wrangler Rubicon 20th Anniversary. Она улучшила ток воздуха к радиатору и облегчила установку заводской лебедки Warn. Также «Рэнглер» лишился антенны-штыря – теперь она по-современному встроена в рамку лобового стекла.

В салоне улучшились материалы отделки, в средних стойках и около лобового стекла стало больше звукопоглощающей пены. На передней панели – новый сенсорный дисплей диагональю 12,3 дюйма. Медиасистема Uconnect 5 работает в пять раз быстрее Uconnect 4, поддерживает обновления «по воздуху» и включает навигацию по десяткам внедорожных маршрутов от Trails Offroad, в том числе Rubicon Trail в Калифорнии, Hell’s Revenge в Юте и Jericho Mountain в Нью-Гэмпшире. По подписке доступен и полный каталог, в котором таких путеводителей больше 3 тысяч.