Представлен обновленный внедорожник Jeep Wrangler

Компания Jeep представила обновленный внедорожник Wrangler. Продажи новинки на американском рынке стартуют летом этого года.
Как пишет портал Motor.ru, главное внешнее отличие – это решётка радиатора со сквозными перемычками между слотами, заимствованная у Wrangler Rubicon 20th Anniversary. Она улучшила ток воздуха к радиатору и облегчила установку заводской лебедки Warn. Также «Рэнглер» лишился антенны-штыря – теперь она по-современному встроена в рамку лобового стекла.
В салоне улучшились материалы отделки, в средних стойках и около лобового стекла стало больше звукопоглощающей пены. На передней панели – новый сенсорный дисплей диагональю 12,3 дюйма. Медиасистема Uconnect 5 работает в пять раз быстрее Uconnect 4, поддерживает обновления «по воздуху» и включает навигацию по десяткам внедорожных маршрутов от Trails Offroad, в том числе Rubicon Trail в Калифорнии, Hell’s Revenge в Юте и Jericho Mountain в Нью-Гэмпшире. По подписке доступен и полный каталог, в котором таких путеводителей больше 3 тысяч.
Другие новшества напрямую касаются безопасности: усилены боковины кузова, добавлены ремни безопасности второго ряда с преднатяжителями и ограничителями нагрузки и шторки безопасности. Система предотвращения фронтальных столкновений и активный круиз-контроль штатно есть на всех машинах, начиная со второй комплектации Sport S. Выбор двигателей и трансмиссий прежний (исчез только дизель), а сочетание мостов 4,88:1 и 6-ступенчатой «механики» по-прежнему дает рекордное для класса суммарное передаточное число 100:1.
Единственное техническое обновление досталось Wrangler Rubicon: на нем появился задний мост Dana 44 HD с полностью разгруженными, как на грузовиках, полуосями. Такая конструкция не только более надежная, но и улучшает буксировочные возможности. Чуть выше обычного «Рубикона» отныне стоит «премиальный» Rubicon X с полным приводом Rock-Trac типа full-time, внедорожной камерой, стальными бамперами и пакетом Xtreme 35, куда входят совместимые с бэдлоками колеса и шины BFGoodrich внешним диаметром 35 дюймов.
Фото: Jeep