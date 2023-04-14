«Автотор» начал производство китайских автомобилей SWM

Как сообщает пресс-служба «Автотора», при условии достижении показателей экономической эффективности проекта стороны планируют расширение сотрудничества, включая разработку плана по увеличению производственных мощностей для выпуска автомобилей SWM и обеспечение соответствующих инвестиций. По достижении необходимого объема производства предусмотрено углубление технологии и поэтапный переход на производство автомобилей SWM по полному циклу – сварка, окраска, сборка.

Калининградский завод «Автотор» начал сотрудничество с китайской компанией Shineray, запустив производство автомобилей марки SWM. На конвейер предприятия встали сразу три модели кроссоверов: среднеразмерный SWM G01, компактный SWM G01F и полноразмерный SWM G05 Pro.

Перспективный план развития совместного проекта «Автотора» и Shineray предполагает поэтапное увеличение уровня локализации, применение и наращивание номенклатуры используемых автокомпонентов от местных поставщиков, что, в свою очередь, призвано способствовать повышению конкурентоспособности автомобилей SWM на российском рынке.

«Автотор» и Shineray также намерены разработать план развития производства до 2032 года, который будет включать в себя расчетную оценку предполагаемых инвестиций на каждом этапе реализации проекта в период 2025 – 2032 гг.

Фото: «Автотор»