Рамный внедорожник Tank 500 поступил в продажу в России

Габариты Tank 500 составляют 4,8 м в длину и 1,9 м в ширину и в высоту. Под капотом внедорожника установлен шестицилиндровый бензиновый двигатель V6 рабочим объемом 3,0 л с комбинированным впрыском топлива и двойным турбонаддувом. Он развивает 299 л.с. и 500 Нм крутящего момента. В качестве трансмиссии выступает 9-ступенчатая автоматическая коробка передач. Полный привод подключается автоматически.

Российские дилеры Tank с 12 апреля начинают продажи нового премиального рамного внедорожника Tank 500. Новинка доступна в двух комплектациях – Adventure и Premium – стоимостью 5 млн 099 тыс. рублей и 5 млн 699 тыс. рублей соответственно, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Доминанта в интерьере – дисплей мультимедийной системы с диагональю 14,6 дюйма. В стандартное оснащение Tank 500, помимо прочего, входят функции обогрева, адаптивный круиз-контроль, светодиодные фары с автоматическим управлением дальним светом и десяток электронных ассистентов.

Напомним, Tank 500 стал второй моделью в линейке премиальных внедорожников от концерна Great Wall Motor на российском рынке. В середине марта в нашей стране стартовали продажи компактного кроссовера Tank 300. Автомобили Tank прошли адаптацию для российского рынка, включая антикоррозийную защиту кузова в местах, особо подверженных агрессивному воздействию среды. В дополнение к возможности управления функциями автомобиля на сенсорном дисплее был добавлен блок физических кнопок. Также появились ограничитель скорости и омыватель камеры заднего вида.

Фото: Tank