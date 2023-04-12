«Открытие Авто» и «Рольф» запустили кредитную программу на автомобили с пробегом

Массовый уход с российского рынка в прошлом году крупнейших мировых автопроизводителей и принадлежащих им банков привел к исчезновению многих выгодных кредитных программ, к примеру, с субсидированием ставки. Однако с началом весны нынешнего года появились новые программы, которые предлагают даже более выгодные условия, чем раньше. При этом их инициаторами наравне с банками становятся крупнейшие автодилеры страны.

Так, «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») и дилерский холдинг «Рольф» объявили о запуске новой совместной программы на покупку в кредит автомобилей с пробегом. Как сообщает пресс-служба «Открытие Авто», программа «Рольф Финанс: двойная выгода» действует с 1 апреля по 30 июня 2023 года при покупке подержанного автомобиля в дилерских центрах «Рольф».

Особенностью новой совместной программы является то, что первые два месяца клиент выплачивает только часть основного долга кредита, тогда как «процентную часть» ежемесячного платежа берет на себя автодилер. Такое решение серьезно влияет на общую переплату по автокредиту, ведь основные процентные платежи выпадают именно на первые месяцы пользования кредитом. Особенно актуально это для заемщиков, которые оформляют автокредит с нулевым первоначальным взносом.

Также программа «Рольф Финанс: двойная выгода» предлагает более выгодные условия на покупку автомобилей с пробегом по сравнению с потребительским кредитом. Так, получение решения по заявке займет всего лишь несколько минут. Для оформления достаточно только двух документов (например, паспорт и водительское удостоверение). Получить финансирование можно на сумму до 8 млн рублей, на срок до 7 лет и с нулевым первоначальным взносом. Кредит выдается при оформлении КАСКО и залога на приобретаемое ТС. Минимальные процентные ставки по программе стартуют от 0,01 % в льготный период и 13,9% – с третьего месяца. Наилучшие условия доступны при оформлении услуги «Ставка Автомобилиста». Подать заявку можно в любом дилерском центре «Рольф». Для клиентов доступно опциональное включение в сумму кредита стоимости страховых и сервисных услуг.

Стоит отметить, что аналогичные программы с холдингом «Рольф», как следует из заявлений экспертов компании, помимо «Открытие Авто», развивают еще четыре российских банка, активно работающие на рынке автокредитования. А значит, этому примеру вскоре наверняка последуют и другие крупные автодилеры.

Фото: Рольф