EXEED в 2023 году планирует увеличить российские продажи в 3 раза

Премиальная марка EXEED по итогам 2023 года планирует реализовать в России не менее 40 тыс. автомобилей против почти 13,7 тыс. машин годом ранее. Об этом порталу «Китайские автомобили» заявил директор EXEED Cars Rus Геннадий Баранов, отметив, что сегодня для марки российский рынок является приоритетным.

По его словам, уже летом этого года EXEED представит в России первую новинку. Это будет серийная версия концепта EXEED AtlantiX, которая появится на российском рынке под названием RX и станет четвертой моделью в линейке EXEED в нашей стране. Также в 2023 году в России ожидается первый электрический седан EXEED под названием Sterra ES, чья премьера состоится на предстоящем автосалоне в Шанхае.

Кроме того, все три актуальных модели EXEED – среднеразмерный кроссовер TXL, полноразмерный внедорожник VX и компактный кроссовер LX – подвергнутся рестайлингу. Уже в этом году должен быть представлен обновленный флагманский внедорожник EXEED VX.

Фото: АВТОСТАТ