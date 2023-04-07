Китайский автопроизводитель Haima возвращается в Россию

Китайский автопроизводитель Haima, некогда покинувший нашу страну, намерен вернуться на российский рынок. Уже летом в продажу должны поступить кроссовер Haima 8S и минивэн 7X, которые в ближайшее время поступят на сертификационные испытания для получения ОТТС. Об этом порталу «Китайские автомобили» сообщили в компании «МВЛ Авто», которая взяла на себя роль эксклюзивного дистрибьютора бренда Haima в России. В настоящее время ведется работа по созданию дилерской сети, которая будет представлена во всех регионах нашей страны.

Кроссовер Haima 8S, премьера которого состоялась на Шанхайском автосалоне в 2019 году, построен на собственной глобальной платформе HMGA (Haima Global Architecture). Размеры автомобиля – 4565 x 1850 x 1682 мм, колесная база равна 2700 мм. Модель оснащается безальтернативным двигателем 1.6 TGDI мощностью 194 л.с. В качестве трансмиссии на выбор предлагаются 6-ступенчатая механическая коробка передач, 6-диапазонный «автомат» или 7-ступенчатый «робот» с двумя «мокрыми» сцеплениями.