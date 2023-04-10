УАЗ представил новый хлебный фургон на базе «Профи»

Российские дилеры УАЗ начали прием заказов на новую модификацию коммерческого «Профи» – фургон для транспортировки хлебобулочных изделий. Стоимость модели составляет от 1 млн 815 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Ульяновского автозавода.

В основе фургона лежит сварной стальной каркас профильной конструкции. Стенки выполнены из листов стали с применением элементов из древесины. Отсек оборудован системой естественной вентиляции. Четыре двери с углом открывания не менее 120 градусов оснащены надежными запорными устройствами врезного типа. Специальные направляющие позволяют размещать внутри до 112 лотков для перевозки хлебобулочных изделий.

Гамма модификаций хлебного фургона включает полноприводную версию на базе УАЗ «Профи», а также вариант с задними приводом и двускатной ошиновкой колес на шасси «Полуторки». Модель оснащается 2,7-литровым двигателем ZMZ Pro мощностью 150 л.с., который работает в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

По итогам первого квартала 2023 года в России был продан 731 коммерческий автомобиль УАЗ «Профи», что на 5,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*. В результате ульяновский грузовичок занял шестое место по объему реализации среди самых популярных моделей LCV на российском авторынке.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», нижегородская компания «Универсал-НН» представила экскурсионный внедорожник-кабриолет на базе коммерческого грузовика УАЗ «Профи». У исходного двухрядного автомобиля убрали заднюю стенку кабины и часть крыши, а вместо кузова установили оригинальную платформу с сиденьями для туристов. В салоне можно разместить до 8 пассажиров, причем компоновка сидений может меняться в зависимости от потребностей. Также у машины есть высокий каркас, на который в случае плохой погоды можно установить тканевый тент.



* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: УАЗ