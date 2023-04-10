Кроссовер Geely Mоnjaro поступил в продажу по цене от 4,5 млн рублей

Интеллектуальная система полного привода с электрогидравлической муфтой распределяет крутящий момент по осям в соотношении до 50:50. Для различных эксплуатационных условий предусмотрено шесть режимов движения: комфортный, экономичный, спортивный, внедорожный, а также интеллектуальный и для езды по снегу.

Под капотом автомобиля установлен безальтернативный турбированный двигатель объемом 2,0 литра и мощностью 238 л.с., который работает в сочетании с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. В условном смешанном цикле кроссовер потребляет 8,5 л на 100 км.

Российские дилеры Geely с 7 апреля начали продажи нового среднеразмерного кроссовера Geely Mоnjaro. Новинка предлагается в трех комплектациях – Luxury (от 4 млн 499 тыс. 990 руб.), Flagship (4 млн 699 тыс. 990 руб.) и Exclusive (4 млн 799 тыс. 990 руб.), сообщает пресс-служба автопроизводителя.

В оснащение Geely Monjaro входят система экстренного реагирования «ЭРА-ГЛОНАСС», боковые зеркала с электрорегулировкой и обогревом, светодиодная оптика, климат-контроль, обогрев лобового стекла и форсунок омывателя, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, сенсорная приборная панель диагональю 10 или 12,3 дюйма, медиасистема с 12,3-дюймовым дисплеем, акустика с 8 динамиками, передние и задние парктроники, адаптивный круиз-контроль, а также целый комплекс систем активной безопасности и помощи водителю.

Напомним, среднеразмерный кроссовер Geely Monjaro впервые был представлен на Шанхайском автосалоне 2021 под рабочим обозначением KX-11, а на рынке Китая продается под названием Xingyue L. С этой моделью Geely впервые войдет в сегмент D-SUV на российском рынке.

Среднеразмерный кроссовер Geely Monjaro имеет следующие габаритные размеры: длина – 4770 мм, ширина – 1895 мм и высота – 1689 мм. В основе модели лежит модульная платформа, разработанная совместными усилиями специалистов Geely в Китае и Европе.

Внешний вид автомобиля отличает фирменная решетка в стиле Expanding Cosmos, чьи вертикальные изогнутые линии олицетворяют собой движение космических энергетических волн. За освещение дороги отвечают трехсегментные матричные фары, каждая из которых состоит из 126 индивидуально управляемых светодиодов, позволяющих настраивать яркость и световые конфигурации. Задняя оптика представлена в виде точечных матричных фонарей с 176 светодиодами, соединенных между собой светящейся полосой.

Фото: Geely