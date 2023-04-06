Chery раскрыла характеристики гибридного кроссовера Tiggo 8 PRO e+ для России

Компания Chery раскрыла характеристики гибридного кроссовера Tiggo 8 PRO e+ для российского рынка. Комплектации и стоимость новинки будут объявлены ближе к старту продаж, который запланирован до конца весны 2023 года, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Силовая архитектура гибридного Tiggo 8 PRO e+ построена на бензиновом турбированном двигателе 1.5 мощностью 147 л.с. и двух электромоторах с суммарной максимальной 30-минутной мощностью 65 кВт (88 л.с.). Общая мощность двигателей составляет 235 л.с.

Основываясь на конфигурации двухмоторного привода, трансмиссия DHT от Chery имеет 9 высокопроизводительных режимов работы. Выбор требуемого режима система управления DHT определяет автоматически, рассчитывает оптимальную рабочую передачу в реальном времени.

Максимальный пробег при полной заправке одного бака и электрической батареи заряженной на 100% в режиме трасса – до 1000 км. Расход топлива на 100 км пути в реальных условиях составляет от 1,3 литров бензина с октановым числом 92. Запас хода подзаряжаемого гибридного кроссовера Tiggo 8 PRO e+ только при движении на электромоторах равен 75 км по методике NEDC. Разгон до 100 км/ч занимаем 7.5 секунд. Максимальная скорость равна 180 км/ч.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в январе 2023 года российские дилеры Chery начали продажи кроссовера Tiggo 7 PRO Max. Следующей новинкой Chery в нашей стране станет новый гибридный кроссовер Tiggo 8 PRO e+, который ожидается уже весной. Ло конца лета Chery намерена начать продажи в России нового седана Arrizo 8. Кроме того, в 2023 году компания представит на российском рынке рестайлинговые версии кроссоверов Tiggo 4 и Tiggo 8.

Фото: Chery