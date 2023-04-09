Hyundai представила обновленный седан Sonata

Компания Hyundai представила обновленный бизнес-седан Sonata. В Южной Корее продажи новинки начнутся 20 апреля, а до других рынков она доберется в ближайшие месяцы.

Как пишет портал Motor.ru, отныне все седаны Hyundai оформлены в едином стиле: с 2023 года Solaris, Elantra, Sonata и Grandeur обзавелись «потайной» оптикой со светодиодной лентой дневных ходовых огней во всю ширину кузова. В задней части «Сонаты» увеличилась площадь средней секции фонарей, изменились крышка багажника и профиль бампера. Особенности версии N Line – пара круглых сдвоенных выхлопных патрубков, прорези в передних крыльях и контрастный спойлер.

После рестайлинга у Sonata появится абсолютно новый интерьер в духе кроссовера Kona. Теперь перед водителем изогнутый составной дисплей, который состоит из 12,3-дюймового экрана «приборки» и тачскрина аналогичного размера. Селектор трансмиссии находится под рулем, а мультируль стал более консервативным.

Принципиальных изменений по технике на внутреннем рынке нет: бизнес-седан предложат только с передним приводом. Зато пакет N Line перестанет быть прерогативой топового 2,5-литрового агрегата: со спортивным обвесом будет доступна и «младшая» версия с «турбочетверкой» 1.6 T-GDI, и даже модификация с «атмосферником» 2.0 GDI.

Фото: Hyundai