Кроссовер Geely Atlas получил «спортивную» версию Cool

Компания Geely представила новый кроссовер под названием Atlas Cool (Boyue Cool), который позиционируется как более спортивная версия вышедшего в 2022 году Atlas L.

Как пишет портал «Китайские автомобили», экстерьер этих автомобилей схож и выполнен в языке дизайна Starburst, для которого характерна крупная решетка радиатора, головная оптика с ДХО в форме клыков и единый элемент фонарей. Кроме того, оба кроссовера построены на платформе CMA, знакомой россиянам по Geely Tugella и Monjaro.

Габариты Atlas Cool составляют 4510 х 1865 х 1650 мм при колесной базе 2701 мм. Под капотом автомобиля установлен 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 181 л.с. и крутящим моментом 290 Нм. В паре с ним работает 7-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями мокрого типа.

Фото: Geely