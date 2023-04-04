В продаже появились кроссоверы Mitsubishi ASX по цене от 2,5 млн рублей

Российские дилеры привезли новые кроссоверы Mitsubishi ASX 2023 года выпуска. Официально в нашу страну эта модель в настоящее время не поставляется.

Как пишет «Газета.Ru», крупный дилер в Москве предлагает приобрести кроссовер с 2-литровым бензиновым мотором мощностью 150 л.с. и вариатором по цене 2,5 млн рублей. В базовое оснащение модели входят передние и боковые подушки безопасности, однозонный климат-контроль, рулевое колесо с кожаной отделкой. Привод у автомобиля только передний.

Дилер в Татарстане просит за Mitsubishi ASX с аналогичными агрегатами 2,8 млн рублей. Продавец из Подмосковья выставил на продажу ASX, ввезенный из ОАЭ, за 2,9 млн рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Mitsubishi к 2028 году выведет на рынок как минимум 16 новых моделей, включая полноценные электромобили. Среди анонсированных новинок – хэчтбек Colt, который выпустят на базе обновленного Renault Clio, а также два новых электромобиля на основе электрических моделей Renault и Nissan. В 2023 году состоится премьера нового пикапа Mitsubishi L200, который также получит электрическую версию, и серийного кроссовера по мотивам концепт-кара Mitsubishi XFC. В 2025 году появится новый внедорожник Mitsubishi Pajero Sport, а на 2024-й намечена премьера нового кроссовера. Кроме того, анонсированы еще один кроссовер и минивэн, подробностей о которых нет. Часть моделей получит полностью электрическую силовую установку, но все новинки будут как минимум гибридами.

Фото: Mitsubishi