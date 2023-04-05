Стали известны цены на автомобили BAIC в России

Компания «БАИК Рус», которая является официальным дистрибутором BAIC в России, раскрыла цены на модели, чье производство стартовало на заводе «Автотор» в Калининграде.

Как выяснили эксперты сайта «Цена Авто», компактный кроссовер BAIC X35 будет стоить от 1 млн 698 тыс. 900 рублей до 2 млн 139 тыс. 900 рублей, согласно официальном сайту BAIC. Для модели будет доступно два бензиновых двигателя: 1,5-литровый «атмосферник» (116 л.с.) в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач, а также турбомотор того же объема (150 л.с.) в паре с вариатором, привод – только передний. В штатное оснащение BAIC X35 входят ABS, две фронтальные подушки безопасности, кондиционер, мультимедийная система с 8-дюймовым экраном, аудиосистема с 4 громкоговорителями, камера заднего вида, задние датчики парковки, 16-дюймовые литые колеса.

Седан С-класса BAIC U5 Plus будет предложен российским покупателям по цене от 1 млн 699 тыс. 900 рублей до 1 млн 889 тыс. 900 рублей. Под капотом автомобиля установлен безальтернативный 1,5-литровый бензиновым двигатель мощностью 113 л.с., который работает в сочетании с 5-ступенчатой «механикой» либо вариатором. В базовую комплектацию модели входят ESP, две фронтальные подушки безопасности, кондиционер, обивка сидений кожзамом, 7-дюймовый приборный экран, мультимедийная система с 12,3-дюймовым экраном, аудиосистема с двумя громкоговорителями, камера заднего вида, задние датчики парковки, 16-дюймовые литые колеса.

Следующей новинкой BAIC, судя по всему, станет рамный внедорожник BJ40 Plus, хотя его производство на «Автоторе» еще не налажено. Однако уже объявлена стоимость модели – 3 млн 759 тыс. 900 рублей. Силовой агрегат у BJ40 Plus в России будет только один – 2-литровый бензиновый турбомотор мощностью 225 л.с., который работает в сочетании с 8-ступенчатым гидромеханическим «автоматом» ZF. Полный привод – типа парт-тайм, с жестко подключаемой передней осью. В единственную комплектацию Flagship входят ESP, система предотвращения опрокидывания, система помощи при движении на уклоне, две фронтальные подушки безопасности, двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, руль с подогревом, обивка сидений кожзамом, 12,3-дюймовый приборный экран, 10-дюймовый мультимедийный экран, аудиосистема с 7 громкоговорителями и сабвуфером, камера заднего вида, задние датчики парковки, съёмная пластиковая крыша, боковые подножки, 17-дюймовые литые колеса.

К концу 2023 года на российском рынке будет представлено семь моделей BAIC, включая среднеразмерный кроссовер X7, среднеразмерный рамный внедорожник BJ40 Plus и полноразмерный рамный внедорожник BJ60, а также электромобиль.

Фото: BAIC