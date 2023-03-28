Представлен новый кроссовер Kaiyi Kunlun, который ожидается в России

В Китае Kaiyi Kunlun стоит сравнить с самым «простым» Chery Tiggo 8, но в России новинка может быть дешевле исходной модели, ведь кроссоверы Kaiyi планируют выпускать на калининградском заводе «Автотор», а линейка Chery поставляется в нашу страну из Китая.

Китайский автопроизводитель Kaiyi вывел на рынок флагманский кроссовер Kunlun, который ожидается и в России. В Поднебесной стоимость новинки составляет от 100 до 150 тыс. юаней (1,12 – 1,69 млн рублей по текущему курсу), пишет портал Motor.ru .

Для Kaiyi Kunlun предлагается две связки с 7-ступенчатым «роботом» и передним приводом: базовый кроссовер получил турбомотор 1,6 (197 л.с., 290 Нм), топ-версия – 2-литровый агрегат (254 л.с., 390 Нм). Уже подтверждены заряжаемые гибридные версии с 1,5-литровой «турбочетверкой» и парой электродвигателей: предложат три конфигурации с автономностью на электротяге 110, 180 или 260 км, передним или полным приводом. Однако до России такие Kaiyi Kunlun вряд ли доберутся.

Напомним, первой моделью Kaiyi на российском рынке стал седан С-класса под названием E5, который уже поступил в продажу. На сегодняшний день он предлагается в единственной, максимальной комплектации Luxury по цене 1 млн 959 тыс. рублей. Производство новинки было запущено на калининградском заводе «Автотор» в январе 2023 года. В настоящее время также завершается сертификация компактных кроссоверов Kaiyi X3 и X3 Pro, которые должны поступить в продажу уже в апреле. В целом по итогам 2023 года «Автотор» планирует выпустить 30 тыс. автомобилей Kaiyi всех моделей. Кроме того, в следующем году Kaiyi планирует представить в России электромобили.

Фото: autohome.com.cn