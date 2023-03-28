В России представлен новый электрокроссовер Evolute i-SKY

Компания «Моторинвест» на фестивале парусного спорта «Эривейв» в Мурманской области представила новый среднеразмерный электрокроссовер Evolute i-SKY. Производство новинки планируется начать в конце первого полугодия 2023 года на заводе в Липецкой области, сообщает пресс-служба «Моторинвест».

Спортивную внешность модели подчеркивают стремительные линии кузова, зауженные фары и яркие оранжевые молдинги. Пиковая мощность электродвигателя Evolute i-SKY составляет 204 л.с. (340 Нм), емкость тяговой батареи – 85.9 кВт-ч, что обеспечивает дальность хода на одном заряде более 500 км (по циклу WLTC).