В России представлен новый электрокроссовер Evolute i-SKY

Компания «Моторинвест» на фестивале парусного спорта «Эривейв» в Мурманской области представила новый среднеразмерный электрокроссовер Evolute i-SKY. Производство новинки планируется начать в конце первого полугодия 2023 года на заводе в Липецкой области, сообщает пресс-служба «Моторинвест».
Спортивную внешность модели подчеркивают стремительные линии кузова, зауженные фары и яркие оранжевые молдинги. Пиковая мощность электродвигателя Evolute i-SKY составляет 204 л.с. (340 Нм), емкость тяговой батареи – 85.9 кВт-ч, что обеспечивает дальность хода на одном заряде более 500 км (по циклу WLTC).
Напомним, липецкий завод «Моторинвест», в сентябре 2022-го запустивший производство электромобилей Evolute, в настоящее время выпускает две модели – седан i-PRO и кроссовер i-JOY. До конца 2023 года модельный ряд Evolute пополнится еще пятью новыми электрическими моделями, включая кросс-купе i-JET, минивэн i-VAN и кроссовер i-SKY.
В целом в 2023 году завод «Моторинвест» планирует выпустить более 6 тыс. автомобилей всех моделей, при этом порядка половины из этого количества, как ожидается, будет реализовано таксопаркам и сервисам каршеринга. В 2024 году планируется продать порядка 12 тыс. машин, в 2025-м – порядка 15 – 18 тысяч и в течение 5 лет выйти на объем реализации в 20 – 25 тыс. автомобилей.
Фото: Evolute