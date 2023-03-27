В России появился хэтчбек BYD e2 по цене от 2,2 млн рублей

На российском авторынке появился электрический хэтчбек BYD e2, который официально в нашей стране не представлен. Дилеры из Москвы и Санкт-Петербурга оценили новинку в 2,2 – 3 млн рублей, а продавец из Благовещенска просит за эту машину 2,4 млн рублей, пишет «Газета.Ru».

Автомобиль оснащается электродвигателем мощностью 95 л.с., который вращает передние колеса. Согласно данным автопроизводителя, пробег на одной зарядке составляет 360 км.

По габаритам BYD e2 очень близок к хэтчбеку Volkswagen Golf: длина составляет 4240 мм, ширина – 1760 мм, высота – 1530 мм, колесная база равна 2610 мм. В салоне установлена медиасистема с 10-дюймовым дисплеем, который можно поворачивать на 90 градусов.

В оснащение BYD e2, помимо прочего, входят подушки безопасности для водителя и пассажира, электрические стеклоподъемники, мультируль, медиасистема, кондиционер, парктроники.

Напомним, компания BYD была основана в 1995 году, а в 2003 году начала производить автомобили. В 2010-х годах производитель из Поднебесной заявил о планах стать ведущим брендом в сфере электротранспорта в мире. Весной 2022 года компания полностью прекратила производство машин с двигателями внутреннего сгорания, сделав ставку только на гибридные автомобили и электрокары.

Фото: BYD