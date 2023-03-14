В России появился обновленный кроссовер Kia Soul за 2,3 млн рублей | АВТОСТАТ

В России появился обновленный кроссовер Kia Soul за 2,3 млн рублей

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Российские дилеры начали продажи обновленного кроссовера Kia Soul, который официально в нашу страну в настоящее время не поставляется. Стоимость модели составляет от 2,3 млн рублей, пишет «Российская газета». Под капотом автомобиля установлен 1,6-литровый двигатель мощностью 123 л.с., который работает в сочетании с автоматической коробкой передач и передним приводом.

Напомним, кроссовер Kia Soul пережил рестайлинг в мае прошлого года. Автомобиль получил новые передний и задний бампера, увеличенную решетку радиатора с измененным рисунком и переработанные фары, которые лишились двухэтажной конфигурации и объединены в общий блок.

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Салон практически не изменился, если не считать переделанных клавиш на спицах руля. В топовых комплектациях для Kia Soul предложены цифровая панель приборов и «электрический» ручной тормоз, доступные ранее только для электромобиля Kia e-Soul.

Фото: Kia

Источник: АВТОСТАТ

Теги: дилерыновинкиимпортsuvкроссоверыпараллельный импортkiakia soul

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