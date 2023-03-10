Глава «Узавтосаноат» Шавкат Умурзаков высказался против легализации «шапки»

Председатель компании «Узавтосаноат» Шавкат Умурзаков на мероприятии по старту производства автомобиля Chevrolet Onix на заводе в Асаке 15 февраля прокомментировал очереди на автомобили UzAuto Motors. Он уверен, что UzAuto Motors сократит очереди на свои автомобили за счёт увеличения производства машин. «В этом году мы выпустим более 400 тысяч машин. Очереди исчезнут, поверьте, только потерпите немного», – сказал он.

Также он высказался против идеи о создании возможности купить машину без очереди с доплатой, то есть против легализации так называемой «шапки». «Будет неправильно требовать дополнительную плату, чтобы быстрее получить машину, производимую у нас в стране», – сказал глава «Узавтосаноат».

Год назад на совещании по машиностроению в феврале 2022 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил снизить размер предоплаты за автомобили с 85% до 50% и полностью ликвидировать очереди на машины до 1 мая того же года.

Однако проблема с очередями до сих пор остаётся актуальной. Более того, время ожидания даже выросло – с 2 месяцев до 1,5 лет. Компания «УзАвто Моторс» ранее объяснила это действиями перекупщиков, которые покупают несколько машин для перепродажи. Вероятно, в этом случае снижение размера предоплаты с 85% до 50% могло даже ухудшить ситуацию, поскольку перекупщики получили возможность увеличить общее количество заказанных автомобилей при тех же финансовых ресурсах.

Запуск в 2023 году новых моделей Tracker и Onix также привел к росту числа заключенных контрактов и еще более отодвинул сроки ожидания. Анализ открытых источников, в том числе ресурса UzAvtoSavdo, где оформляются контракты на автомобили, показывает, что к концу года количество заключаемых в течение месяца контрактов значительно выросло. Если еще в середине года количество заключенных контрактов примерно было равно числу выданных в течение месяца автомобилей, то к концу года контрактов стало заключаться в 2 – 3 раза больше, чем выдавалось автомобилей.

Какие автомобили могут появиться на российском рынке – читайте в «Календаре новинок».

Фото: АО «Узавтосаноат»