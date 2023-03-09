Сразу 9 моделей Chevrolet – в десятке самых продаваемых автомобилей в Узбекистане

Бренд Chevrolet уверенно занимает первое место по продажам автомобилей в Узбекистане. В 2022 году марка увеличила продажи в полтора раза по сравнению с предыдущим годом, заняв 90,6% рынка. Это следует из отчетов CERR и брендов-участников рынка.

Вторую и третью строчки заняли корейские бренды Hyundai и Kia с долей рынка примерно по 2% каждый. На четвертом месте – российская LADA, доля которой в прошедшем году снизилась до 0,5%. На пятом месте находится Volkswagen, который официально продает в Узбекистане единственную модель – Caddy. Хотя на дорогах встречаются и другие модели немецкого бренда, в том числе электромобили ID.4, ID.6, e-Lavida и другие, которые попадают на рынок Узбекистана в основном из КНР и ОАЭ и продаются мелкими независимыми дилерами и частными лицами.

В первой десятке самых продаваемых моделей – 9 Chevrolet. Первая пятерка в порядке убывания: Lacetti, Damas, Cobalt, Nexia и Labo. Все модели – местного производства. На шестой позиции расположился хэтчбек Spark, производство которого, как и модели Nexia, завершилось в Узбекистане осенью прошлого года. Модель Tracker, продажи автомобилей местной сборки которой начались только 30 августа, заняла седьмое место. Можно ожидать, что в 2023 году Tracker уверенно войдет в первую пятерку. На восьмом месте – Malibu, на девятом – Equinox. Обе они импортируются. Десятое место заняла корейская Kia K5.

Второй десяток сформировался следующим образом: Hyundai Tucson, Santa Fe, Elantra, затем Kia Seltos и Sorento, Volkswagen Caddy, Hyundai Sonata, Kia Sportage, LADA Vesta SW Cross и Hyundai Creta.

О ситуации на российском авторынке подробно рассказали эксперты агентства "АВТОСТАТ" в ходе прошедшего 7 марта онлайн-эфира "АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России. Итоги февраля 2023 года".

Фото: uzautomotors.com