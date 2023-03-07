Внедорожник LADA Niva получит спецверсии с мощными двигателями

Внедорожник LADA Niva в ближайшее время получит новые бензиновые двигатели, которые станут доступны для модели в рамках ограниченной серии.

Как рассказали порталу Autonews.ru в пресс-службе АВТОВАЗа, 106-сильный мотор является новым только для LADA Niva, а так это знакомый еще по LADA Priora 16-клапанный двигатель объемом 1,6 л. Силовой агрегат объемом 126 л.с. планируется производить на мощностях предприятия «лада Спорт», где ранее выпускали 1,8-литровый двигатель мощностью 145 л.с. для LADA Vesta Sport на базе стандартного 122-сильного мотора. Спортивные версии LADA Niva будут оснащены стандартной трансмиссией, при этом на АВТОВАЗе выражают уверенность, что она справится с возросшей мощностью.

Напомним, на серийный внедорожник LADA Niva Legend устанавливается 1,7-литровый бензиновый двигатель, развивающий 83 л.с. и 129 Нм крутящего момента. Автомобиль оснащается системой постоянного полного привода с возможностью блокировки межосевого дифференциала и включения понижающего ряда передач.

Фото: rcinews / VK