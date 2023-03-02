Dacia Sandero в январе 2023 года стал самой продаваемой моделью в Европе

Компактный хэтчбек Dacia Sandero по итогам января 2023 года стал самой продаваемой моделью на европейском рынке. Как отмечают в исследовательской компании JATO Dynamics, обогнать конкурентов Sandero смог, прежде всего, благодаря высоким продажам во Франции и Италии.

По данным JATO Dynamics, самой продаваемой моделью в Европе в январе стал Dacia Sandero с показателем 20 836 реализованных машин (+18%). Второе место занял кроссовер Volkswagen T-Roc, чьи продажи увеличились на 29% до 17 754 единиц. Третий результат показал Toyota Yaris – реализация этой модели составила 16 004 автомобиля (+52%). Далее идет Toyota Yaris Cross, на котором остановили свой выбор 15 825 европейских покупателей (+25%). Замыкает пятерку лидеров на этот раз Renault Clio, разошедшийся тиражом в 14 146 экземпляров (+10%).

В ТОП-10 самых продаваемых моделей в Европе также вошли Dacia Duster (13 722 шт., +28%), Peugeot 208 (13 275 шт., -18%), Fiat 500 (13 042 шт., +45%), Opel/Vauxhall Corsa (13 003 шт., +18%) и Volkswagen Tiguan (11 860 шт., +43%).

Фото: Dacia