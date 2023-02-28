Иранские автомобили SAIPA и Iran Khodro проходят сертификацию для России

Иранские автопроизводители SAIPA и Iran Khodro готовятся к выходу на российский рынок, и сейчас их машины проходят сертификацию. Об этом агентству «РИА Новости» сообщил официальный представитель Министерства промышленности, рудников и торговли Ирана Омид Галибаф. По его словам, Iran Khodro отправил в Россию в качестве образца один из своих автомобилей для прохождения сертификации, после чего уже свяжется с частными компаниями из России для заключения договора о поставках.

Между тем, SAIPA уже подписала дистрибьюторское соглашение с российской компанией Best Motors о поставках автомобилей на российский рынок, сообщается в Telegram-канале торгового представительства РФ в Иране. На российский рынок планируется поставлять автомобили трех моделей SAIPA. Ранее стало известно, что это будут седаны Saina и Shahin, а также хэтчбек Quik.

Как заявил ранее посол РФ в Тегеране Алексей Дедов, Iran Khodro планирует поставить в Россию партию из 2 тыс. автомобилей, а компания SAIPA намерена продавать в нашей стране более 20 тыс. машин в год. По его словам, Россия и Иран ведут переговоры относительно перспектив совместного производства автомобилей и компонентов к ним.

Как говорит генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский, перспективы иранских автомобилей пока не очевидны – нужно осуществлять импорт и тестировать на них спрос. Но при этом они станут очевидным конкурентом для отечественного АВТОВАЗа как по цене, так и по характеристикам. И если политические договоренности есть, то АВТОВАЗу будет непросто на рынке при всех проблемах с комплектующими.

Фото: SAIPA